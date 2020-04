Coronavirus, prosegue calo della pressione sulle strutture ospedaliere

ROMA (ITALPRESS) - Gli ultimi dati della Protezione civile parlano di 159.516 persone che in Italia hanno contratto il virus covid-19. I decessi sono stati 20.465 (+566 rispetto al giorno di Pasqua), sono invece 35.435 (+1244) le persone guarite. Attualmente i positivi in Italia sono 103.616 (+1363). In terapia intensiva ci sono ancora 3.260 pazienti (-83 rispetto a ieri). I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.046.910. (ITALPRESS). abr/red 13-Apr-20 18:11