Boccia "Bene Governo su risorse, ora giungano alle imprese"

ROMA (ITALPRESS) - "Diamo atto al Governo e ai ministri Gualtieri e Patuanelli, di aver conseguito un risultato importante sotto il profilo delle risorse e degli strumenti mobilitati a favore del sistema produttivo. Adesso e' importante che queste risorse giungano con tempestivita' alle imprese". Cosi' il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando il contenuto del Dl in tema di misure per la liquidita' alle imprese pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "Oggi piu' che mai - prosegue Boccia - occorre semplificare, comprendere che stiamo vivendo in una fase di emergenza e che dobbiamo imparare a usare nuove regole utili a fronteggiare una situazione straordinaria. L'Europa deve tornare ai suoi valori fondamentali - pace, protezione, prosperita' - e auspichiamo che il nuovo asse Francese, Spagnolo e Italiano possa indicare a tutti la nuova direzione di marcia con l'adozione tra l'altro di strumenti di finanziamento, come gli Eurobond, per la difesa interessi comuni e il rilancio delle nostre economie e dell'occupazione". Per Boccia "dopo la Fase 1 dell'immediata liquidita' a breve, per consentire la sopravvivenza del sistema economico, occorre passare alla Fase 2 con graduali aperture delle fabbriche e degli uffici nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie per la sicurezza dei lavoratori - per affrontare e vincere la guerra contro i contagi e la recessione affinche' non diventi depressione - e poi alla Fase 3 attraverso massivi investimenti pubblici che compensino e supportino la progressiva ripresa della domanda privata", conclude il leader degli industriali. (ITALPRESS). ads/com 09-Apr-20 16:22