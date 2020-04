Uno studio USA: i pistacchi tostati sono una proteina completa

ROMA (ITALPRESS) - Un nuovo studio mostra che i pistacchi tostati coltivati negli Stati Uniti sono una "proteina completa", cio' significa che si uniscono alla famiglia di un piccolo numero di proteine vegetali come la quinoa, i ceci e la soia che sono diventati popolari tra i vegetariani e tra coloro che non assumono proteine animali. I risultati sono stati annunciati durante la Conferenza annuale dei coltivatori americani di pistacchio a Monterey, California. I pistacchi si qualificano come fonte di proteine e la Food and Drug Administration (FDA) definisce una proteina completa un alimento che contiene "tutti gli amminoacidi essenziali in quantita' adeguate". Dall'analisi e' emerso che all'interno dei pistacchi tostati ci sono tutti e nove gli amminoacidi essenziali in quantita' adeguate, dato dimostrato anche dall'indice di Digeribilita' Proteica Corretta degli Aminoacidi (PDCAAS) per i pistacchi, che e' stato presentato alla Conferenza della Federazione delle Societa' Europee di Nutrizione a Dublino il 17 ottobre 2019. I pistacchi tostati hanno un PDCAAS dell'81% (l'indice della caseina, la proteina che si trova nel latte, e' l'80%) e quindi secondo l'United States Department of Agriculture (USDA) possono essere fonte alternativa di proteine per i pasti scolastici. (ITALPRESS). abr/com 06-Apr-20 15:16