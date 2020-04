Il #CarbonaraDay per il mondo in quarantena

ROMA (ITALPRESS) - Quest'anno il Carbonara Day, da festa della ricetta di pasta piu' amata, golosa e rivisitata al mondo, diventa con un momento di leggerezza e un modo per unire le case degli italiani con quelle di tutto il mondo, in questa delicata fase di emergenza coronavirus. Barilla invita i "Carbonara lovers" nella sua casa virtuale per un giro del mondo nel segno della Carbonara (tradizionale, rivisitata, vegetariana). Una vera e propria staffetta live sul canale Instagram @Barilla dove tre stelle della cucina italiana realizzeranno la propria interpretazione di Carbonara da tre continenti. Si inizia da Singapore con lo chef Andrea Tranchero che prepara la Carbonara vegetariana, a Vicenza, lo chef stellato Lorenzo Cogo da' il suo tocco alla ricetta tradizionale del piatto (pasta, uova, guanciale, pecorino, pepe). Chef Cogo si cimentera' alle 19, stavolta live dal canale @Barillaitalia, dove proporra' un'interpretazione alternativa e d'autore della ricetta classica in compagnia del campione di basket Danilo Gallinari, il quale interverra' per rispondere ad alcune domande su pasta e sana alimentazione. A Chicago, invece, alle 18:30 italiane lo chef Lorenzo Boni preparera' la sua Carbonara per il pubblico americano insieme ad un'assistente speciale: la campionessa di sci alpino Mikaela Shiffrin. Ma tutti potranno partecipare al #Carbonara Day insieme a Barilla, seguendo le dirette Instagram, lasciando commenti e consigli e, naturalmente, condividendo foto e video del proprio piatto di Carbonara con gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraHomeMade. Per ispirare i pasta lovers di tutto il mondo, Barilla ha realizzato una card speciale firmata dall'artista Mauro Gatti che interpreta con il sorriso questo #CarbonaraDay in quarantena. (ITALPRESS). sat/com 06-Apr-20 18:36