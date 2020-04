Mattarella ai cittadini "Supereremo questo momento travagliato"

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in questo periodo di grave emergenza Covid-19 riceve quotidianamente numerosa corrispondenza, soprattutto via e-mail, da parte di singoli cittadini, di sindaci, di associazioni, nella quale si esprimono considerazioni, preoccupazioni, suggerimenti, proposte, rilievi critici. E' quanto si legge in un "avviso" pubblicato sul sito del Quirinale. "Il Presidente della Repubblica, nell'impossibilita' di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono - prosegue il testo -, li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo cosi' travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento". (ITALPRESS). sat/red 01-Apr-20 15:22