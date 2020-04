Coronavirus, Edenred dona 20% aggiuntivo in buoni spesa ai comuni

MILANO (ITALPRESS) - Anche Edenred - inventore del Ticket Restaurant - scende in campo con un'importante iniziativa rivolta a chi si trova in questi giorni ad affrontare l'emergenza economica dovuta alla crisi sanitaria. Per ogni 100 euro di buoni spesa acquistati dal Comune, Edenred aggiungera' il 20% in piu' rispetto al valore totale dei buoni. Non appena e' stata diramata l'ordinanza della Protezione civile che, per far fronte all'emergenza da Covid-19, assegna ai Comuni, attraverso il ministero dell'Interno, 400 milioni da destinare a misure urgenti di solidarieta' alimentare, Edenred si e' attivata per venire incontro alla necessita' dei Comuni di implementare, nella maniera piu' rapida e sostenibile possibile, le misure previste dall'ordinanza. Edenred ha cosi' sottoscritto accordi con i Comuni che si sono rivolti alla societa' per la fornitura dei buoni spesa, che saranno accettati presso tutti gli esercizi convenzionati alla rete di Edenred gia' a oggi esistente, composta da oltre 150 mila locali. Edenred "ringrazia il governo per gli sforzi che sta mettendo in campo per il sistema Paese ed e' orgogliosa come azienda di poter contribuire ad aumentare il potere di spesa di comuni e cittadini rinunciando a qualunque margine economico". (ITALPRESS). ads/com 01-Apr-20 15:44