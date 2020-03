Coronavirus, In Usa oltre 100 mila contagi

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - Sarebbero oltre 100 mila le persone contagiate negli Usa dal Coronavirus. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Sarebbero pertanto 14 mila piu' che in Italia. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato la legge sugli aiuti da 2 mila miliardi di dollari. La firma di Trump e' arrivata poche ore dopo che la Camera degli Usa ha approvato la misura con un voto a meno di 48 ore dopo la sua approvazione unanime da parte del Senato. Nel pacchetto pagamenti da 1.200 dollari a milioni di lavoratori statunitensi, prestiti commerciali e garanzie a milioni di grandi e piccole aziende. "Tutti vogliono ventilatori, l'Italia, la Spagna e la Germania. Possiamo produrli per gli Usa e possiamo aiutare anche gli altri" ha affermato il presidente americano che ha firmato un decreto che autorizza il richiamo di un milione di riservisti dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia Costiera. (ITALPRESS). (ITALPRESS). pc/red 27-Mar-20 23:46