Coronavirus, Conte "Risposte europee tardive sarebbero inutili"

ROMA (ITALPRESS) - "L'Ue puo' affrontare questo choc solo facendo ricorso a misure straordinarie. Questa e' una battaglia che si vince tutti insieme, altrimenti a perdere saremo tutti. Ribadiro' questa posizione anche tra qualche ora al G20 e al vertice del consiglio europeo". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente in Senato sull'emergenza Coronavirus. "La recessione che ci aspettiamo dura e severe, investira' con ogni probabilita' l'intero continente europeo assume caratteri di uno choc esterno e simmetrico - ha spiegato il presidente del Consiglio -. L'impatto finanziario e socioeconomico della pandemia sara' tale da richiedere alla governance economica dell'Eurozona un salto di qualita' che sia all'altezza della sfida che stiamo attraversando, che non sta attraversando solo l'Italia ma l'Europa intera. La nostra unione monetaria potra' uscire vincitrice soltanto se le sue istituzioni saranno rafforzate nel segno della solidarieta' e unita'". "Ho promosso con forza una azione coordinata con gli altri leader, una risposta europea immediata all'altezza della posta in gioco - ha aggiunto Conte - ad una emergenza straordinaria e' indispensabile rispondere con misure e azioni straordinarie. Risposte anche corrette e unitarie ma tardive saranno del tutto inutili. E' convinzione del governo che nessuno degli strumenti disponibili, che sono stati progettati durante precedenti episodi di crisi, possa costituire un veicolo idoneo volto ad attuare quella coraggiosa risposta economica alla pandemia". (ITALPRESS). tan/sat/red 26-Mar-20 12:03