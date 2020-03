Coronavirus, i consigli per l'igiene familiare e la pulizia della casa

MILANO (ITALPRESS) - In tempi di coronavirus, le raccomandazioni sull'igiene personale sono diventate un mantra che accompagna le nostre giornate e osservare scrupolosamente le indicazioni del Ministero della Salute e' di fondamentale importanza per cercare di prevenire e limitare la trasmissione del virus e la diffusione del contagio. La regola d'oro, la piu' importante, e' quella di lavare correttamente e frequentemente le mani - utilizzando il sapone per una durata non inferiore ai 40-60 secondi, e un igienizzante mani in grado di abbattere i batteri - e di non toccare occhi, naso e bocca, vie di accesso preferenziali per il COVID-19. Oltre a questo, e' pero' importante prestare attenzione all'igiene degli spazi che condividiamo, specialmente in un periodo di prolungata permanenza a casa come quello che stiamo vivendo, ma anche di molti oggetti e superfici che vengono utilizzati da piu' persone. "In generale, le infezioni si diffondono per l'80% attraverso il contatto delle mani ed e' per questa ragione che, in questo preciso momento storico, diventa cruciale fare molta attenzione alla corretta procedura di igiene", commenta Luca Peretti, Quality, Safety, Health & Environment Manager di Rentokil Initial Italia. "Negli ambienti in cui convivono piu' persone - continua -, sono molti gli spazi comuni e gli oggetti a disposizione di tutti, dalla macchina del caffe' alle maniglie delle porte, passando per i telefoni e il telecomando della TV. Secondo i nostri studi, le mani contaminate possono trasferire i batteri fino a 5 superfici differenti e contagiare fino a 14 altre persone attraverso il solo tocco". Per questo e' fondamentale, pulire accuratamente superfici, indumenti, oggetti; disinfettare anche cio' che sta 'fuori casa' ad esempio il volante, il cambio e le maniglie dell'auto; lavare cibi con disinfettanti alimentari, soprattutto frutta e verdura che deve essere consumata cruda; aprire le finestre e cambiare l'aria. (ITALPRESS). abr/red 25-Mar-20 12:03