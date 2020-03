Coronavirus, dall'Ismea agevolazioni per le imprese agroalimentari

ROMA (ITALPRESS) - L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore in questa fase di emergenza per il Covid-19. In particolare e' scattata la sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nel 2020. La quota capitale delle rate sospese potra' essere rimborsata nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sara' consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l'intera restante parte del piano. Prevista inoltre l'esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall'Istituto. Tra i provvedimenti anche l'estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti gia' garantiti per i quali viene richiesto l'allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese, e la liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamento lavoro in modalita' semplificata. Sospesi inoltre i termini per la realizzazione dei piani aziendali i cui termini di scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 e sino al 31 luglio 2020 sospese tutte le attivita' di non-performing e di attestazione ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis D.L. 193/2016. Inoltre, con l'obiettivo di garantire la piu' ampia partecipazione dei giovani ed evitare che le misure di contenimento dell'emergenza possano limitare l'accesso alle agevolazioni dell'Istituto, la pubblicazione del Bando per l'insediamento dei giovani in agricoltura e' posticipata a data successiva al 31 luglio 2020, e il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse per la vendita dei Terreni in Banca delle Terre e' posticipato al 31 maggio 2020. L'ISMEA comunichera' eventuali variazioni delle date che si dovessero rendere necessarie in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza sanitaria. (ITALPRESS). sat/com 25-Mar-20 17:07