Bach "Nuova data per Tokyo2020? Al via consultazioni con federazioni"

ROMA (ITALPRESS) - "La nuova data dei Giochi di Tokyo? Studieremo nel dettaglio la questione e per questo abbiamo costituito una task force. Dovremo arrivare a una soluzione nel minor tempo possibile, ma la cosa piu' importante sara' individuare la soluzione migliore coinvolgendo tutti i partner e gli stakeholders del Cio". Lo ha dichiarato il presidente del Cio Thomas Bach nella teleconferenza convocata per spiegare la scelta di rinviare i Giochi di Tokyo2020 al prossimo anno. "Per individuare la data migliore dobbiamo prima di tutto avviare un confronto con tutti i nostri stakeholders - ha osservato il capo dello sport mondiale - Cominceremo nei prossimi giorni con le federazioni internazionali: bisogna capire quali sono le opzioni sul tavolo, tenere conto dei calendari sportivi, delle manifestazioni che ruoteranno attorno ai Giochi Olimpici e di moltissime altre questioni". "Abbiamo concordato con il Governo giapponese e il comitato organizzatore che i Giochi saranno organizzati al piu' tardi nell'estate del 2021 - ha aggiunto Bach - Questo significa che non ci sono restrizioni: la task force potra' considerare tutte le opzioni sul tavolo per i mesi che precedono o includono l'estate del 2021". (ITALPRESS). spf/mc/red 25-Mar-20 12:18