Coronavirus, positivi 4 militari italiani a Herat

ROMA (ITALPRESS) - Quattro militari italiani (tre dell'Esercito e uno dell'Aeronautica Militare) del contingente in Afghanistan, presso la base militare italiana di Herat sono risultati positivi al COVID19. Secondo quanto rende noto lo Stato Maggiore della Difesa, i militari erano gia' in quarantena preventiva (prevista dalle direttive dalla NATO per la missione Resolute Support) all'atto dell'immissione in teatro dopo lo screening effettuato in patria alla partenza (negativi). Non hanno quindi avuto contatti con il personale sul campo. Attivate immediatamente le necessarie procedure di assistenza sanitaria, si e' constatato che i militari stanno bene e hanno subito iniziato il previsto periodo di isolamento e sorveglianza sanitaria presso la base, durante il quale saranno assicurate le cure necessarie dal personale sanitario militare del contingente. Il Comando del contingente italiano ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo sanitario che in alcun modo al momento hanno ridotto l'operativita' del TAAC -W che continua ad operare regolarmente nell'ambito della missione NATO Resolute Support tesa a garantire l'assistenza, la consulenza e l'addestramento alle Forze di Sicurezza Afghane. 24-Mar-20