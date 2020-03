Coronavirus, Mattarella "Serve stessa unita' del dopoguerra"

ROMA (ITALPRESS) - "Quest'anno, con grande rammarico, non sara' possibile incontrarsi, nel giorno del 76° anniversario, al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per ascoltare, insieme alle loro famiglie e con sempre uguale commozione, i nomi dei martiri. Desidero, con la medesima intensita' manifestata nella cerimonia annuale, esprimere loro affetto, vicinanza e ricordo. L'eccidio delle Ardeatine ha costituito una delle pagine piu' dolorose della storia recente del nostro Paese. I valori del rispetto della vita e della solidarieta' che ci sorreggono in questo periodo, segnato da una grave emergenza sanitaria, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti. Eventi cosi' atroci, frutto della volonta' di sopraffazione e del razzismo, continuano a richiamarci ai valori fondamentali della memoria, della pace, della solidarieta'". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La liberta' e la democrazia sono state conquistate con il sangue di molti per evitare che ne fosse sparso ancora in futuro. Al termine di quegli anni terribili, segnati dalla dittatura e dalla guerra, l'unita' del popolo italiano consenti' la rinascita morale, civile, economica, sociale della nostra Nazione. La stessa unita' che ci e' richiesta, oggi, in un momento difficile per l'intera comunita'", conclude il capo dello Stato. (ITALPRESS). ads/com 24-Mar-20 10:08