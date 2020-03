Pecoraro Scanio "Le donazioni vadano integralmente agli ospedali"

ROMA (ITALPRESS) - "I ricavati delle donazioni per l'emergenza coronavirus devono arrivare integralmente agli ospedali e altri soggetti beneficiari di queste encomiabile gara di solidarieta'". Lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro e presidente della Fondazione Univerde dopo la decisione netta presa dall'Antistrust. "Il Governo assicuri che in un momento delicato come questo le iniziative di solidarieta' consentano di destinare integralmente le somme raccolte all'emergenza in atto", prosegue. Lo studio #Donasicuro realizzato dalla startup BeHonest, su 676 raccolte fondi on line fino al 21 marzo, ha rilevato oltre 14 milioni di euro di donazioni raccolte prevalentemente sulla piattaforma gofundme che prevede un "contributo facoltativo preimpostato del 10%". L'Autorita' Antitrust in una decisione presa ieri ha evidentemente rilevato l'urgenza di un intervento e infatti ha disposto che "il meccanismo di preselezione della commissione facoltativa sia immediatamente eliminato" su Gofundme. Il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, conclude l'appello: "Confido che la piattaforma Gofundme su cui tanti stanno facendo donazioni si adegui nei 3 giorni previsti alla decisione dell'Autorita' anche tenendo conto che altre piattaforme durante questa emergenza hanno rinunciato ai propri guadagni o almeno ridotto drasticamente le proprie percentuali". (ITALPRESS). sat/com 23-Mar-20 16:47