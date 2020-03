Coronavirus, Salvini "Coinvolgere tutti nella cabina di regia"

ROMA (ITALPRESS) - "Non parlo per quanto riguarda me ma in un paese normale tutti sarebbero coinvolti in questo momento intorno al tavolo della cabina di regia e tutti porterebbero le loro sensibilita', le richieste che arrivano dai loro territori, dai sindaci e dai governatori". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5. Alla domanda se si riferisca a un Governo tecnico, Salvini risponde cosi': "Gli italiani chiedono che ci sia alla guida della vettura in un momento cosi' delicato il meglio del paese. Lascio a voi giudicare se in questo momento c'e' il meglio del paese, io non faccio giudizi. Noi saremmo a disposizione". I vertici del centrodestra hanno chiesto un colloquio al capo dello Stato Sergio Mattarella. "Oggi conto di avere, a nome di tutto il centrodestra, una risposta per un incontro positivo e costruttivo - spiega Salvini -. La nostra voglia e' quella di collaborare, di metterci a disposizione, di andare in Parlamento che e' il nostro luogo di lavoro, come il supermercato per le cassiere. Di ascoltare in Parlamento i ministri, il Presidente del Consiglio, di poter fare suggerimenti, proposte migliorative". (ITALPRESS). sat/com 23-Mar-20 10:01