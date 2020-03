Casasco "La ripresa degli allenamenti? Quando il Paese sara' sicuro"

ROMA (ITALPRESS) - La ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio? Forse a Pasqua. Per Maurizio Casasco, presidente della Federazione europea e italiana dei medici dello sport, non e' pensabile che i giocatori possano tornare a lavorare in gruppi, anche ridotti, "e' come per le aziende dove i dipendenti erano messi a un metro di distanza l'uno dall'altro e ora sono state chiuse - spiega ai microfoni di 'Sport Mediaset XXL' - In un momento in cui il governo decide di chiudere tutte le attivita' produttive del Paese, tutti devono fare un passo indietro, serve una responsabilita' collettiva. Viviamo un'emergenza sanitaria e la salute viene al primo posto. Gli allenamenti possono riprendere solo quando il Paese puo' essere messo in sicurezza. Si parla di inizio maggio per la ripresa del campionato, penso che si possa spostare di qualche settimana e quindi ricominciare gli allenamenti a Pasqua". "Io mi stupisco come in questo momento non si parli di quando riaprono le industrie o i ristoranti e si parli del calcio e dei suoi problemi - ribadisce il suo pensiero Casasco ai microfoni di RadioUno - Atalanta-Valencia acceleratore del contagio? E' stata una situazione al pari degli agglomerati nei supermercati o nelle aziende. In quel momento e' stata fatta quella scelta, oggi tutti dobbiamo fare un passo indietro: o siamo italiani e una volta per tutte abbiamo la capacita' di unirci, o non capiamo il problema del Paese". (ITALPRESS). glb/gm/red 22-Mar-20 18:47