Coronavirus, Musumeci conferma la chiusura dei supermercati domenica

PALERMO (ITALPRESS) - Dopo l'appello lanciato in conferenza stampa dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e dal direttore dell'ISS Silvio Brusaferro sul prolungamento degli orari dei supermercati per evitare i pericolosi assembramenti di questi ultimi giorni, interviene anche il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci che, contattato telefonicamente dall'agenzia Italpress ha dichiarato di rimanere fermo sulle sue posizioni, confermando la chiusura in Sicilia dei supermercati e dei negozi di generi alimentari la domenica. "Mi assumo la responsabilita' delle mie decisioni - afferma il governatore Musumeci all'Italpress- condivise peraltro con i sindaci siciliani e l'Anci regionale". "I siciliani - continua Musumeci- dovranno cambiare le proprie abitudini ed abituarsi a fare la spesa durante i vari giorni della settimana, evitando cosi' di concentrarsi, in questo particolare momento, di scegliere solo il weekend per i propri approvvigionamenti e necessita' domestiche". "Pertanto non intendo tornare indietro - aggiunge - e rimango fermo sui miei passi, convinto che bisogna evitare inutili e pericolosi assembramenti il giorno della domenica. Come accaduto fino alla scorsa settimana. Sono invece favorevole -conclude il governatore siciliano- ad un eventuale prolungamento degli orari di apertura e chiusura di supermercati e negozi di generi alimentari; ma questa decisione, pero', non spetta al Presidente della Regione ma ai sindaci che hanno la facolta' sul proprio territorio di decidere gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. In questo momento la cosa piu' importante e' stare a casa ed uscire il minimo indispensabile. Solo cosi' potremo sconfiggere il virus e limitare i danni". (ITALPRESS). gb/mgg/red 21-Mar-20 20:02