Coronavirus, Casasco "soddisfazione, Confapi ha anticipato decisioni"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono lieto di constatare che la Bce con il comunicato del 20 marzo 2020 abbia suggerito di disapplicare alle banche europee, laddove necessario il principio contabile Ifrs9 come anche reso pubblico da noi alla stampa tre giorni fa. Questo era il primo suggerimento fatto da Confapi al governo nel memorandum del 16 marzo predisposto unitamente all'avvocato Briamonte dello studio Grande Stevens che e' consulente della presidenza di Confapi". Cosi' in una nota il presidente di Confapi, Maurizio Casasco. "Mi fa altre tanto piacere e apprezzo che il nostro secondo punto inviato al Governo sia stato condiviso dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che hanno annunciato la protezione delle societa' strategiche attraverso un appropriato uso della prerogativa analoga al golden power", sottolinea Casasco. La Confapi, conclude Casasco, "da' cosi' il suo contributo ad un piano Marshall che deve portare a pensare da subito al futuro del paese in termini economici e finanziari che coinvolgeranno necessariamente gli interessi strategici dell'Italia e di liquidita' delle aziende". (ITALPRESS). vbo/com 21-Mar-20 11:47