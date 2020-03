Coronavirus, la rete degli ospedali privati in campo per l'emergenza

ROMA (ITALPRESS) - "L'intera rete degli ospedali di diritto privato, presente in tutta Italia, continua a garantire il suo contributo per far fronte all'emergenza Covid-19 che non ha eguali nella storia del nostro Paese". Lo ricorda Barbara Cittadini, presidente nazionale dell'AIOP - Associazione Italiana Ospedalita' Privata - che aggiunge: "Fin da subito, l'AIOP ha avviato una continua e attenta interlocuzione con il Ministero della Salute e con tutti i Governi regionali, preposti alla gestione dell'emergenza, per inquadrare e regolamentare l'impegno e l'apporto che la componente di diritto privato del SSN puo' garantire in un momento storico cosi' delicato". "Abbiamo messo a disposizione del Governo e delle singole Regioni - aggiunge Cittadini - circa 1.300 posti letto che corrispondono al 16% della rete complessiva dei posti letto di terapia intensiva del nostro Sistema sanitario nazionale e circa 40.000 posti letto per acuti, pari al 22% dei posti letto acuti presenti sul territorio nazionale, per decongestionare l'afflusso e la gestione di questi pazienti che non riescono a trovare assistenza nelle strutture di diritto pubblico". "E' con grande serieta' e senso di responsabilita', in quanto parte del Servizio sanitario nazionale - continua Barbara Cittadini - che tutte le nostre strutture sanitarie stanno fornendo un pieno e deciso contributo nell'ambito dei Piani di Emergenza predisposti dalle singole Regioni, a seconda dello stato emergenziale e delle specifiche esigenze territoriali, per la gestione dei pazienti Covid e per garantire la continuita' delle cure ed assistenza a tutti quei pazienti non-Covid". "Molte delle nostre strutture sanitarie - conclude la presidente dell'AIOP - hanno completamente stravolto la propria organizzazione per operare in sinergia con gli ospedali pubblici, accogliendo i pazienti contagiati o non contagiati. Siamo consapevoli che solo facendo fronte comune e ragionando in un'ottica di sistema, nell'interesse del Servizio Sanitario Nazionale, riusciremo a contrastare efficacemente l'epidemia, e garantire il diritto alla salute dei cittadini, come riconosciuto dalla nostra Costituzione". (ITALPRESS). sat/com 20-Mar-20 10:42