Coronavirus, Idris Elba positivo "Sto bene, restate a casa"

NEW YORK (ITALPRESS) - Idris Elba e' positivo. Lo annuncia l'attore in un video su twitter. Nel suo post l'attore scrive: "Sono risultato positivo al Covid 19. Mi sento bene, finora non ho sintomi ma sono in isolamento da quando ho scoperto la mia possibile esposizione al virus. Restate a casa e siate prudenti. Vi terro' aggiornati su come sta andando. Niente panico". (ITALPRESS). mgg/red 17-Mar-20 12:18