Coronavirus, da UBI Banca nuove linee di credito per i clienti del Sud

ROMA (ITALPRESS) - Con il prolungarsi dell'emergenza Coronavirus,UBI Banca ha deciso di varare una serie di iniziative, attivabili anche a distanza, a favore di imprese e privati. Le aziende clienti della Macro Area Sud di UBI Banca (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise) potranno richiedere nuove linee di credito per interventi urgenti a supporto del capitale circolante, con due modalita': linee di credito a breve termine, temporanee, con durata fino a 6 mesi; finanziamenti chirografari "per liquidita'" con preammortamento fino a 6 mesi e durata massima di 18 mesi. Vista la situazione di emergenza, e' possibile sottoscrivere i contratti attraverso lo scambio reciproco (UBI/Azienda) di documenti firmati e scannerizzati tramite PEC o UBI Box, evitando quindi che il cliente debba recarsi in filiale. La Banca si rende inoltre disponibile a valutare richieste di sospensione delle rate di finanziamenti in essere, per la durata di tre mesi, da parte delle famiglie "anche fuori dalla 'zona rossa iniziale'" e "che presentino comprovate necessita' di dilazione dei pagamenti a causa dell'emergenza epidemica". Se non si e' in condizione di raggiungere fisicamente la filiale si puo' avanzare la richiesta di sospensione contattando il Servizio Clienti al numero 800.500.200 (dal lunedi' al venerdi' dalle 8.00 alle 21.00 e il sabato dalle 8.00 alle 20.00). (ITALPRESS). abr/com 16-Mar-20 17:19