Coronavirus, da Reale Group 5 milioni per le strutture sanitarie

TORINO (ITALPRESS) - Reale Group stanzia 5 milioni di euro per contribuire alle necessita' delle strutture sanitarie italiane con diversi interventi mirati, in funzione delle necessita' che stanno emergendo giorno per giorno. "Reale Group si complimenta con tutti coloro, istituzioni, aziende, persone fisiche -famose e non- che stanno facendo sistema contribuendo con gesti concreti ad alleviare le gravi difficolta' del momento - afferma Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group -. Anche noi, Dipendenti, Agenti, Societa' tutte di Reale Group, facciamo la nostra parte e mettiamo a disposizione 5 milioni di euro per sostenere l'encomiabile lavoro di tutto il personale sanitario coinvolto. Siamo convinti che l'Italia, unendo le sue forze, vincera' questa battaglia grazie all'impegno collettivo, ciascuno secondo le proprie possibilita': la solidarieta', infatti, e' la 'medicina' vincente". Per essere da subito concreti, Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, ha attivato il proprio Protocollo di Emergenza avviando azioni di sostegno per far fronte agli impatti dell'attuale stato di pandemia: fornitura di materiale sanitario alla Protezione Civile di Codogno e alla Protezione Civile di Torino tramite l'Associazione Banco Farmaceutico Torino Onlus; acquisto di macchinari per rafforzare la terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano; donazione, in collaborazione con Specchio dei Tempi Onlus, di dotazioni mediche all'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino; finanziamento del progetto "KIT - Keep In Touch" del Policlinico Gemelli di Roma, che prevede una teleconsulenza specialistica e relazionale ai pazienti oncologici adulti e bambini che, al momento, non possono recarsi nelle strutture per il rischio di contagio; supporto, in collaborazione con Specchio dei Tempi Onlus, dell'iniziativa "Bambini Sicuri", per attrezzare piu' di 140 scuole di Torino con materiali per l'igienizzazione di ambienti e alunni; sostegno del progetto di didattica a distanza #restoascuola per le scuole torinesi, messo a punto da Fondazione Giovanni Agnelli, che prevede una piattaforma online per avvicinare docenti e allievi e 100 pacchetti da 100 ore di ripetizioni. A queste prime iniziative concrete messe in atto da Reale Group, ne seguiranno altre nei prossimi giorni, per essere a fianco delle strutture che lavorano sull'emergenza e sulla ricerca scientifica legata al Coronavirus Covid-19. (ITALPRESS). jp/sat/red 16-Mar-20 10:48