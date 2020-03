Coronavirus, Confetra: "Da governo parole chiare su trasportO merci"

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), Guido Nicolini, ha commentato i primi riscontri annunciati dal Premier Conte e dal Ministro Gualtieri in conferenza stampa: "Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il Ministro Gualtieri e' stato chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori piu' immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi - sottolinea - beneficera' delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto. Decisiva era anche l'estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della portualita' e di una piu' flessibile e funzionale organizzazione dell'autotrasporto. La Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie". "Sia chiaro, si tratta di prime misure per non affogare - conclude Nicolini -. La pagina della ripresa e dello sviluppo e' ancora tutta da scrivere. Ma e' importante, nel dramma che stiamo vivendo, aver affermato un principio che e' di politica e cultura industriale: la logistica e il trasporto merci sono una priorita' vitale del Paese e del suo sistema produttivo". (ITALPRESS). abr/com 16-Mar-20 19:04