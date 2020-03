Confsal "Equiparare il Covid-19 a un infortunio sul lavoro"

ROMA (ITALPRESS) - "Equiparare l'infezione per COVID-19 a infortunio sul lavoro". Lo chiede la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori con il suo segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, tramite una lettera inviata al premier Giuseppe Conte e al presidente dell'Inail Franco Bettoni. "A fronte dell'emergenza del Coronavirus, sono evidenti i maggiori rischi a cui vanno incontro tutti i lavoratori pubblici e privati - ha spiegato il massimo esponente della Confsal Margiotta -. Chiedo quindi una norma aggiuntiva o una nota esplicativa del Consiglio dei Ministri affinche' l'Inail, con le proprie risorse economiche e nell'ambito delle attivita' in tema di sicurezza e infortuni sul lavoro, garantisca anche una assistenza economica e procedurale come infortunio ai lavoratori che contraggono l'infezione da COVID-19 con l'estensione della tutela al periodo di quarantena, preventiva e successiva. E l'esenzione delle aziende - conclude - da qualsiasi aggravio sul premio assicurativo". (ITALPRESS). sat/com 16-Mar-20 17:01