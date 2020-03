Mancini lancia la sfida "Ok rinvio Euro2020, vinceremo tra un anno"

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi la cosa piu' importante e' tutelare le persone che sono in ospedale: non possiamo perdere vite umane in questo modo. Se sara' necessario rinviare l'Europeo, noi ci adatteremo: avremmo vinto quest'anno, vinceremo il prossimo anno". Questa la promessa lanciata dal commissario tecnico della nazionale di calcio Roberto Mancini per Euro2020, il cui regolare svolgimento e' messo in dubbio dall'emergenza coronavirus. "Martedi' c'e' una riunione dell'Uefa e sapremo meglio le cose e magari anche come andra' a finire questa stagione, se decideranno di rinviare l'Europeo o meno", ha osservato il ct azzurro a 90^ minuto commentando poi anche le ipotesi sul tavolo della Figc per concludere la stagione. "Io penso che si debba superare il picco dell'emergenza, poi parleremo del resto - ha dichiarato Mancini - Ora dobbiamo tutelare la salute dei giocatori: decideremo piu' avanti, si puo' farlo anche ad aprile, quando sara' tutto piu' bello". Augurandosi che l'emergenza sanitaria finisca presto, Mancini ha poi tracciato un'ipotetica griglia di partenza per l'Europeo: "La Francia e' la squadra piu' collaudata, campione del mondo in carica, dunque partira' per vincere - ha sottolineato il ct azzurro - Tutte le altre nazionali sono ripartite come noi o poco prima: penso a Germania, Spagna e anche Inghilterra". (ITALPRESS). gm/red 15-Mar-20 18:35