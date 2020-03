Coronavirus, Oms "L'Europa e' l'epicentro della pandemia"

ROMA (ITALPRESS) - "L'Europa e' diventata l'epicentro della pandemia. Ci sono sempre piu' casi che vengono registrati ogni giorno, in un numero maggiore rispetto alla Cina quando era nel picco dell'epidemia". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del briefing con la stampa sull'emergenza coronavirus. "Moltissimi Paesi stanno agendo in base alle linee guida dell'Oms - ha aggiunto -. La maggior parte ha anche un piano nazionale, questo significa avere un approccio multisettoriale, anche per la ricerca". (ITALPRESS). sat/red 13-Mar-20 19:30