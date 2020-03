Meccanico positivo al coronavirus, McLaren si ritira dal GP Australia

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Il Coronavirus Covid-19 colpisce anche la F.1, con un meccanico del Team McLaren risultato positivo al tampone effettuato all'arrivo in Australia. Un notizia che ha colpito tutto l'ambiente all'Albert Park, con la scuderia di Woking che ha deciso di non prendere parte al primo Gran Premio della stagione in programma domenica. "La McLaren Racing ha confermato a Melbourne di essersi ritirato dal Gran Premio d'Australia di Formula 1 2020, dopo il test positivo di un membro del team per il coronavirus. Il membro del team e' stato testato e auto-isolato non appena ha iniziato a mostrare i sintomi e ora sara' curato dalle autorita' sanitarie locali" si legge nella nota diffusa dalla McLaren. "Il team si e' preparato per questa eventualita' e dispone di un supporto continuo per il suo dipendente che ora entrera' in un periodo di quarantena. Il team sta collaborando con le autorita' locali competenti per assistere le loro indagini e analisi". Zak Brown, CEO di McLaren Racing, e Andreas Seidl, Team Principal di McLaren F1, hanno informato la Formula 1 e la FIA della decisione. "La decisione e' stata presa in base a un dovere di cura non solo per i dipendenti e i partner della McLaren F1, ma anche per i concorrenti del team, i fan della Formula 1 e le parti interessate della F1" conclude la scuderia britannica. Ma all'arrivo a Melbourne anche due componenti del Team Haas presentavano uno stato influenzale, ma i tamponi sono risultati negativi. (ITALPRESS). tvi/gm/red 12-Mar-20 13:20