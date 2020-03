Operazione antidroga alla periferia di Roma, 14 arresti

ROMA (ITALPRESS) - Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Tivoli. Quattordici persone sono state arrestate e altre sedici sono indagate. Gli investigatori hanno fatto luce su un'organizzazione attiva a Ponte di Nona, quartiere periferico di Roma, che sottoponeva a violenti pestaggi i pusher che violavano gli ordini. Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, sequestro di persona, lesioni personali gravi e maltrattamenti. In un caso un acquirente e' stato rapinato perche' insolvente e successivamente costretto a spacciare per l'organizzazione, in un altro caso un pusher, che si era appropriato di un quantitativo di droga senza autorizzazione e aveva abbandonato il suo turno di vedetta, e' stato pestato e ridotto in fin di vita e dopo un periodo di ricovero in ospedale, e' morto. I Carabinieri hanno documentato oltre 200 episodi giornalieri di spaccio di droga, in particolare cocaina, crack, marijuana e hashish, quantificando il volume di affari del traffico illecito in circa 300.000 euro mensili. (ITALPRESS). vbo/com 10-Mar-20 08:21