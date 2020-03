Coronavirus, digitalizzazione chiave per affrontare la sfida

MILANO (ITALPRESS) - Salvaguardare la salute dei propri dipendenti e delle loro famiglie, limitare al massimo il rischio di contagio e assicurare al contempo la continuita' delle attivita' lavorative, a tutela in primis dei pazienti. E tutto questo attraverso misure finalizzate a garantire la continuita' delle proprie attivita' e servizi - dalla reperibilita' dei farmaci per pazienti alla fornitura dei prodotti alle strutture sanitarie e ai clienti - guardando pero' alla salute delle proprie persone e delle loro famiglie, andando oltre l'uso del lavoro agile, cui molte aziende hanno fatto ricorso in questo particolare momento. E' cosi' che UCB Italia ha deciso di rispondere all'epidemia di Coronavirus (COVID-19), una situazione che rappresenta una sfida per tutti, ma che e' possibile affrontare con maggiore fiducia grazie alla disponibilita' di strumenti e politiche che hanno un impatto positivo sui dipendenti e il loro lavoro. Lo smart-working e' sicuramente una di queste - una pratica diffusa e largamente utilizzata da anni in UCB per i dipendenti della sede di Milano - che ha quindi consentito di gestire con consapevolezza i propri impegni professionali, con mezzi appropriati e senza comportare ripercussioni sul lavoro e sulle abitudini quotidiane di ciascuno, insieme a un'adeguata gestione familiare alla luce della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. "Cio' che costituisce la vera novita' e' invece la nuova modalita' di lavoro per i dipendenti che svolgono attivita' sul territorio e quotidianamente a contatto con strutture e personale sanitario", si legge in una nota. E' proprio in questi giorni che l'azienda ha completato il proprio piano di digitalizzazione che consente a tutti di lavorare in modalita' al 100% digitale attraverso l'utilizzo di canali aziendali e piattaforme che garantiscono il continuo svolgimento delle attivita' territoriali e il contatto con tutti gli interlocutori esterni, senza pero' dover necessariamente visitare fisicamente ospedali e strutture di cura. "Cio' ha il vantaggio di non gravare sull'organizzazione del lavoro del personale sanitario in questo momento di emergenza, nel rispetto delle misure di contenimento del virus e nell'ottica di proteggere le persone che lavorano per UCB", prosegue la nota. "Il piano di digitalizzazione e' il frutto di un investimento di risorse ed energie svolto negli ultimi anni dall'azienda, per preparare e formare i dipendenti all'utilizzo di nuove tecnologie e alla familiarizzazione con nuovi strumenti di comunicazione digitale - commenta Federico Chinni, amministratore delegato UCB Italia -. Si tratta di un piano che capitalizza e, anzi rappresenta un'accelerazione rispetto alle misure di agilita' e flessibilita' di cui e' gia' dotata UCB e che realizza un workplace 4.0: un ambiente di lavoro che va oltre il perimetro fisico dell'azienda, che sfrutta il meglio dell'evoluzione digitale con mezzi che permettono di gestire con efficacia le relazioni, utilizzando diversi punti di contatto e promuovendo condivisione e collaborazione a diversi livelli". Un piano che ha gia' dimostrato la sua efficienza in occasione dell'Immunology Summit, evento internazionale che ha coinvolto oltre 700 medici specialisti e che si e' svolto al 100% da remoto grazie alle piu' moderne tecnologie digitali. Un sistema che affronta il suo primo 'stress-test' durante l'emergenza sanitaria del Coronavirus, ma che promette grandi benefici per la produttivita' aziendale anche nel prossimo futuro. (ITALPRESS). sat/com 10-Mar-20 17:22