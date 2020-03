Lunedi' nero per le Borse, Piazza Affari la peggiore d'Europa

MILANO (ITALPRESS) - Una chiusura decisamente drammatica a Piazza Affari al termine di una seduta che si era gia' aperta con il segno meno. L'indice Ftse Mib segna un -11,17% a quota 18.475 punti, mentre l'Ftse Italia All Share cede il 10,75% a 20.105 punti. In ribasso anche l'Ftse Star, che lascia sul terreno il 7,76% a quota 31.014 punti. Milano, la peggiore in Europa, sconta una serie di fattori: in primo luogo la paura legata al diffondersi del coronavirus, poi il mancato accordo tra Arabia Saudita e Russia per il taglio della produzione del greggio, con il prezzo del petrolio ai minimi dal 1991 con un calo solo oggi del 25%. Tra i titoli piu' scambiati gli energetici, con cali anche del 20%, male anche i bancari. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in deciso rialzo a quota 224 punti, con il rendimento del decennale all'1,38%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi sull'All Share Servizi Italia che guadagna 2,7 punti, ma in rialzo anche Sara. Fra i segni meno, invece, in calo Saipem che cede 21 punti, ma in ribasso anche Tenaris, Eni e Mediobanca. Anche le altre principali Borse europee archiviano la seduta in profondo ribasso, sulla scia dell'apertura in rosso a Wall Street. Fra le piazze finanziarie, Parigi segna un -8,39%, Francoforte cede il 7,94% mentre Londra arretra del 7,25%. (ITALPRESS). ads/sat/red 09-Mar-20 18:08