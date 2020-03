Coronavirus, Salvini "Chiesto un incontro a Conte"

ROMA (ITALPRESS) - "Ospedali in tilt, contagi in crescita, rivolte ed evasioni nelle carceri, crollo in Borsa, risparmi persi. Ho sentito gli alleati, ho telefonato al presidente Conte per chiedere un incontro". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini. "Serve mettere in sicurezza il Paese estendendo le misure di emergenza sanitaria della cosiddetta 'zona rossa' a tutto il territorio nazionale, la salute degli italiani viene prima di tutto. Ma, al contempo, sia a livello di governo italiano che a livello di Europa e Banca Centrale Europea - aggiunge -, deve essere data totale copertura economica a garanzia di imprese, posti di lavoro, risparmi, spese sanitarie. A qualsiasi costo e usando qualsiasi cifra serva. Subito", conclude Salvini. (ITALPRESS). sat/red 09-Mar-20 16:23