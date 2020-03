Servizi per il Credito, Fire rafforza il team manageriale

MILANO (ITALPRESS) - Fire, primo Gruppo indipendente in Italia nei servizi a supporto del credito, con oltre 27 anni di esperienza e 5 societa' operative specializzate lungo la filiera, annuncia l'entrata di due nuovi manager che vanno a rafforzare l'attuale squadra: Daniele Ciglioni in qualita' di Chief Commercial Officer e Roberto Carrozzo in qualita' di Chief Information Officer. Le nomine si inseriscono all'interno del percorso di rafforzamento della struttura manageriale del Gruppo previsto nel Piano Industriale, presentato al mercato lo scorso febbraio, in cui e' stato annunciato l'inserimento di figure professionali in aree chiave. Daniele Ciglioni, 40 anni, precedentemente Principal in Oliver Wyman, primaria societa' di consulenza strategica, ha maturato una conoscenza approfondita del settore del credito, grazie a rilevanti esperienze in importanti realta' sia italiane che internazionali nell'area banking, con particolare focus su risk, credit e capital management. Roberto Carrozzo, 38 anni, in precedenza Head of Technologies & Analytics presso il Gruppo Indra, e' cresciuto nel mondo della consulenza internazionale, ed ha rivestito, tra gli altri, il ruolo di Responsabile dell'area data analytics e artificial intelligence, sviluppando una particolare esperienza sul tema della digitalizzazione applicata al sistema bancario, con focus su data science, big data per il risk management e intelligenza artificiale. "Come annunciato in occasione della presentazione del piano, stiamo continuando a rafforzare l'executive team di Gruppo, con l'inserimento di figure giovani e competenti che possano dare un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati", ha commentato Alberto Vigorelli, Group CEO di Fire. (ITALPRESS). abr/com 08-Mar-20 12:30