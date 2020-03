"Ultras" al cinema dal 9 all'11 marzo

ROMA (ITALPRESS) - Arriva nelle sale il 9-10-11 marzo, distribuito da Indigo Film, "Ultras", il film d'esordio di Francesco Lettieri, autore di oltre sessanta videoclip (per Liberato, Calcutta, Emis Killa, Thegiornalisti, Motta e molti altri). Del cast fanno parte: Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia e Antonia Truppo. Ultras e' un film originale Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Indigo Film. Dopo l'uscita in sala come film evento, dal 20 marzo sara' su Netflix. Ambientato a Napoli, il film segue le vicende di Sandro che a quasi cinquant'anni e' ancora il capo degli Apache, il gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio: una vita di violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare. Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. E ha incontrato Terry che e' bellissima e non ha paura di niente. Angelo ha sedici anni e considera gli Apache la sua famiglia, Sandro la sua guida, la persona che ha preso il posto di suo fratello Sasa', morto anni prima durante gli scontri di una trasferta. Ultras e' la storia della loro amicizia, di una fede e di un amore scanditi dalle ultime settimane di un campionato di calcio. E dell'inevitabile incontro di entrambi con il proprio destino. (ITALPRESS). mgg/com 06-Mar-20 14:58