Coronavirus, rinviata Italia-Inghilterra del 6 Nazioni di rugby

ROMA (ITALPRESS) - Italia-Inghilterra, match valido per il 6 Nazioni e in programma sabato 14 marzo all'Olimpico a Roma, e' stato rinviato. "Il Sei Nazioni ha preso nota del decreto del Governo Italiano del 4 marzo relativo agli eventi sportivi nel Paese. E' stata assunta la decisione di posticipare tutti i tre incontri tra Italia e Inghilterra (Maschile, Femminile, U20) previsti nel weekend del 13-15 marzo, con l'intenzione di riprogrammarli in data successiva" si legge in una nota. "Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tutti gli altri incontri di Sei Nazioni continuano a rimanere calendarizzati come previsto. Come precedentemente dichiarato, Sei Nazioni intende garantire la disputa di tutti i quindici incontri dei tre Tornei quando il tempo lo permettera'. Non verranno fatti annunci circa la ricalendarizzazione mentre si continua a monitorare la situazione. Il Sei Nazioni continuera' a seguire gli sviluppi insieme alle proprie Federazioni membre, i rispettivi governi e le autorita' sanitarie e sosterra' ogni misura preventiva assunta nell'interesse della salute pubblica in relazione al Coronavirus, nel rispetto delle istruzioni fornite dalle autorita' governative e alle organizzazioni sanitarie". Nei giorni scorsi era stato gia' rinviato il match tra Irlanda e Italia, inizialmente programmato per il 7 marzo a Dublino. (ITALPRESS). gm/red 05-Mar-20 14:26