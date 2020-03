Coronavirus, Di Maio "Dai Paesi Ue serve collaborazione"

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi ho chiarito ai Paesi europei che non possiamo tollerare nessuna discriminazione ai danni dell'Italia e degli Italiani. E' inaccettabile ad esempio che alcuni Stati richiedano il bollino 'virus free' sui prodotti del Made in Italy o che ci siano navi da crociera che vengono bloccate, semplicemente perche' ci sono italiani a bordo. In queste ore sono al telefono con i ministri degli Esteri dei Paesi in cui stanno avvenendo questo genere di episodi o se ne ha sentore". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Questa mattina, al Consiglio degli Affari Esteri, l'ho detto chiaramente: dimostriamo con i fatti che apparteniamo a un'Unione Europea solidale e forte. E' doveroso collaborare e non discriminare - prosegue Di Maio -. Ai miei colleghi europei ho ribadito che tutta la nostra esperienza sul coronavirus, l'esperienza e le informazioni del nostro personale sanitario e dei nostri amministratori locali e' a disposizione di tutti i Paesi del mondo, in particolare dei partner europei. Sappiamo bene che il momento non e' semplice, ma stiamo dando il massimo". (ITALPRESS). sat/com 06-Mar-20 19:21