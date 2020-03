Gallinari trascina i Thunder, Melli non basta ai Pelicans

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Dopo due sconfitte di fila, Oklahoma City rialza la testa e lo fa grazie a Danilo Gallinari. Nel successo per 114-107 su Detroit c'e' lo zampino del lungo di Sant'Angelo Lodigiano che a 21"6 dalla sirena mette la tripla del 111-107 che di fatto assicura la vittoria ai suoi. Per il Gallo 19 punti (7/15 dal campo con 3/8 dall'arco e 2/3 dalla lunetta), 7 rimbalzi, un assist e quattro palle recuperate in 33 minuti. Meglio di lui solo Gilgeous-Alexander (27 punti) e Schroeder (23 punti), per i Pistons 29 punti di Wood. Non e' andata altrettanto bene all'altro italiano in campo nella notte, Nicolo' Melli, con i suoi Pelicans sconfitti all'overtime da Dallas per 127-123. Per l'ex Fenerbahce non una grande serata al tiro (0/2 da due e 1/7 da tre, a referto anche 4 rimbalzi, 3 assist, una palla recuperata e due perse in 26 minuti) ma e' sua la tripla che manda la sfida al supplementare quando mancavano 7"4 alla fine. A fare la differenza e' stato il solito Luka Doncic, alla 22esima tripla doppia della carriera (30 punti, 17 rimbalzi e 10 assist) e uscito vittorioso dal confronto generazionale con Zion Williamson (21 punti). Sugli scudi anche Porzingis (34 punti e 12 rimbalzi), per New Orleans anche 27 punti di Ingram e 25 di Ball. (ITALPRESS). glb/red 05-Mar-20 09:04