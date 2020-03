Allo Spallanzani 25 positivi al Coronavirus, 5 hanno la polmonite

ROMA (ITALPRESS) - Dei 59 pazienti ricoverati complessivamente all'Istituto Spallanzani, 25 (in aggiunta alla coppia cinese ormai negativizzata) sono risultati positivi al Coronavirus: tutti sono "in condizioni cliniche stabili ad eccezione di cinque che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio", si legge nel bollettino medico odierno. L'ospedale romano conferma che "tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato". "Si sta provvedendo a dimettere 5 pazienti, risultati negativi al test o che non richiedono piu' ospedalizzazione", conclude lo Spallanzani. (ITALPRESS). fsc/com 05-Mar-20 12:33