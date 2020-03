Coronavirus, Renzi "Caos per la mancanza di una chiara linea di comando"

ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna evitare il contagio. Non perche' sia letale ma perche' incide sul funzionamento degli ospedali. Meno si allarga il contagio, meno problemi avremo negli ospedali. Per far questo seguiamo le indicazioni delle autorita' politiche e scientifiche. Magari chiedendo alle autorita' politiche di coordinarsi un po' meglio". Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua e-News. "Ogni riflessione sulla divisione della sanita' e la mancanza della clausola di supremazia (nelle emergenze ci vuole uno che comanda, uno che decida) la rinviamo alla prossima volta. Tenetevela in testa questa storia - prosegue Renzi -. Perche' il caos nasce dalla mancanza di una chiara linea di comando. In Democrazia e' giusto che tutti partecipino. Ma ci vuole uno che alla fine decida: non si chiama deriva autoritaria, si chiama democrazia decidente. E salva dall'anarchia". (ITALPRESS). sat/red 03-Mar-20 11:59