Ghirelli "Preservata la regolarita' del campionato di Serie C"

ROMA (ITALPRESS) - Il rinvio delle gare dell'11esima giornata del campionato serie C dei gironi A e B, in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020, e della gara di andata di Coppa Italia serie C in calendario l'11 marzo "e' in linea con il Dpcm del Governo e delle azioni svolte". Lo ha detto all'Italpress il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commentando la decisione di rinviare ancora i due gironi che comprendono squadre delle regioni maggiormente coinvolte nella diffusione in Italia del coronavirus. "Abbiamo messo al primo posto la salute - sottolinea il numero uno della Lega Pro - e in C si gioca. Alcune gare che potevano essere disputate le abbiamo rinviate, assieme a quelle delle squadre delle 'zone rosse', per la regolarita' del campionato, sperando che lunedi' si ricominci...". Ghirelli spera infatti che la situazione si normalizzi tra una settimana:"I dati ci dicono che le persone stanno guarendo, e questo e' positivo. Pero' non mi spingo oltre, e' giusto che ognuno faccia bene il proprio mestiere". Nessun commento, infine, sulle polemiche in Serie A: "Bisogna chiedere a loro, io penso alla mia...". (ITALPRESS). mc/gm/red 02-Mar-20 14:16