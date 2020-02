Gruppo Psa, nel 2019 fatturato in crescita

ROMA (ITALPRESS) - Il Gruppo Psa chiude il 2019 con un fatturato pari a 74 731 milioni, in crescita dell'1% rispetto al 2018. Il fatturato della divisione Automotive e' pari a 58.943 milioni, in aumento dello 0,7% rispetto al 2018. Il risultato operativo corrente del Gruppo e' pari a 6.324 milioni, in crescita dell'11,2% e il risultato operativo corrente della divisione Automotive registra un incremento del 12,8% assestandosi a 5.037 milioni. Il risultato netto consolidato e' pari 3 584 milioni, in aumento di 289 milioni rispetto al 2018. Il risultato netto quota Gruppo ammonta a 3 201 milioni, in crescita di 374 milioni rispetto al 2018. La posizione finanziaria netta delle attivita' industriali e commerciali ammonta a 7.914 milioni, dopo l'effetto dell'introduzione delle norme IFRS 16 e l'acquisizione di Clarion da parte di Faurecia e compreso il debito per il riacquisto delle azioni di DFG. Il pagamento di un dividendo di 1,23 euro per azione sara' sottoposto al voto della prossima assemblea generale degli azionisti. "Le nostre equipe impegnate e competenti ancora una volta hanno fatto la differenza e abbiamo ottenuto risultati record nel 2019. Siamo pronti per la transizione energetica. Basandoci sul nostro modello di business e sullo spirito combattivo che si e' dimostrato efficiente, siamo desiderosi di entrare in una nuova era con il progetto di fusione con Fca", sottolinea Carlos Tavares, presidente del direttorio del Gruppo PSA. (ITALPRESS). ads/com 27-Feb-20 12:02