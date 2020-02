Coronavirus, Borrelli "528 persone positive, 37 guariti in Lombardia"

ROMA (ITALPRESS) - "Dalla Regione Lombardia e' arrivata comuicazine di 37 persine guarite, quindi i numeri della Regione sono complessivamente di 305 contagiati e 37 guarite e questa e' un'ottima notizia che conferma la percentuale di quelle che sono le guarigioni che ci auguriamo siano sempre piu' repentine e tempestive. Rispetto ai dati c'e' una validazione da parte dell'Iss sui contagiati ed e' per questo che e' stata data comunicazione dei contagiati che risultano confermati alla mezzanotte di ieri: sono 282 su altrettanti campioni analizzati. In totale abbiamo 528 persone positive, di queste 474 in assistenza e risultano positive, 278 sono in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva". Cosi' il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. "Il numero dei positivi sono 305 in Lombardia, in Veneto 98, in Emilia Romagna 97, in Liguria 11, nel Lazio 3, in Sicilia 3 ma anche qui ci e' stato comunicato che 2 risultano guariti, 2 in Toscana, 2 in Campania, 2 in Piemonte, 1 nella provincia autonoma di Bolzano e 1 in Abruzzo", ha aggiunto. "Ho un dato complessivo di 14, ma sui deceduti stiamo aspettando gli esiti da parte dell'Iss per avere l'accertamento ufficiale", ha concluso. (ITALPRESS). ads/red 27-Feb-20 13:00