Coronavirus, sale a 7 il numero delle vittime in Italia

MILANO (ITALPRESS) - Rispetto a quanto comunicato in conferenza stampa dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, sale a 6 il numero dei decessi in Lombardia. L'ultimo caso, rende noto la Regione, riguarda un uomo di 62 anni, che aveva gia' importanti compromissioni a livello cardiaco e renale, ed era stato trasportato al Sant'Anna di Como dall'Ospedale di Lodi. Il bilancio complessivo delle vittime in Italia sale cosi' a sette. (ITALPRESS). sat/red 24-Feb-20 20:18