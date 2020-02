Coronavirus: Ferrovie Austria "Oggi chiuso il Brennero"

BOLZANO (ITALPRESS) - "Il passaggio lungo il Brennero rimane chiuso oggi". E' quanto si legge in una nota diffusa via Twitter da OBB (ovvero la societa' che si occupa delle ferrovie dell'Austria). "A causa di un divieto ufficiale, al momento non sono possibili viaggi tra Steinach am Brenner e il Brennero. I treni a lunga percorrenza sono fermi al blocco di Innsbruck o nel Brennero", si legge invece sul sito ufficiale della OBB. (ITALPRESS). tre/pdm/pc/com 23-Feb-20 22:41