Genoa-Lazio 2-3, i biancocelesti si riportano a -1 dalla Juventus

GENOVA (ITALPRESS) - La Lazio batte il Genoa e prosegue la rincorsa alla Juventus. In una venticinquesima giornata con ben quattro partite rinviate causa emergenza coronavirus, i biancocelesti di Simone Inzaghi non rallentano il passo e al Luigi Ferraris di Genova battono il Grifone per 3-2. Tris degli ospiti a firma di Marusic, Immobile e Cataldi con i rossoblu che rispondono solamente con l'euro-gol di Cassata e con il penalty di Criscito. Vantaggio biancoceleste al 2' con Marusic che buca la difesa in due e fredda Perin con un gran destro. Raddoppio nel secondo tempo con il solito Immobile (27° gol in campionato), poi la risposta del Genoa con un destro all'incrocio dei pali di Cassata. A porre il punto esclamativo sulla vittoria della Lazio, pero', e' Cataldi che al 71' segna direttamente da calcio di punizione. A nulla serve il rigore al 90' trasformato da Criscito per il 3-2 finale. Diciottesima vittoria in A per la Lazio, la quarta nelle ultime cinque partite: un successo che permette ai ragazzi di Inzaghi di riportarsi a -1 dalla Juventus dopo l'1-2 dei bianconeri a Ferrara contro la Spal. Per il Genoa, invece, si tratta della tredicesima sconfitta che lascia i ragazzi di Nicola al diciottesimo posto e che interrompe il filotto di quattro risultati utili di fila. (ITALPRESS). spf/mc/red 23-Feb-20 15:00