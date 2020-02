Gualtieri "Il Reddito di Cittadinanza va migliorato"

ROMA (ITALPRESS) - "Il Reddito di Cittadinanza non si tocca, va pero' migliorato sulle politiche attive del lavoro, che non funzionano bene. E' una misura che ha aiutato la crescita e ridotto le disuguaglianze". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ospite di Cartabianca su Raitre. In merito a Quota 100, il ministro ha ricordato che "finisce nel 2021. E' costata tanto, e per una platea ristretta. C'e' un tavolo su una riforma pensionistica complessiva, il sistema deve avere una sua sostenibilita' finanziaria e deve dare risposte a tanti, a cominciare dai giovani. Non do annunci, uno degli obiettivi del tavolo e' evitare uno scalone di cinque anni a fine quota 100". Sulla tenuta del Governo Gualtieri e' fiducioso: "C'e' un dibattito molto vivace, ma mi sembra un'instabilita' percepita che non corrisponde alla stabilita' reale, che per fortuna c'e', perche' ne ha bisogno il Paese. Penso che questo Governo e questo Parlamento arriveranno alla fine della legislatura - ha spiegato -. Non lo credo solo io, ma anche i famosi mercati, dopo le elezioni in Emilia-Romagna lo spread e' calato. Sarebbe bene lavorare sugli elementi di unita' e non su quelli di divisione". (ITALPRESS). sat/red 18-Feb-20 22:33