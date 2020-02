Coronavirus, positivo un italiano sulla Daimond Princess

ROMA (ITALPRESS) - Proseguono le attivita' di gestione dell'emergenza Coronavirus da parte del Comitato operativo della protezione civile presieduto dal capo Dipartimento Angelo Borrelli. In queste ore il lavoro del tavolo, in stretta collaborazione con i ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani attualmente imbarcati sulla nave da crociera Daimond Princess. Al momento, dagli esami sanitari effettuati a bordo della nave, un cittadino italiano risulta positivo al test del Coronavirus. Il lavoro delle autorita' coinvolte proseguira' per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie. Dei cinque italiani a bordo della nave Westerdam approdata in Cambogia, uno di loro e' rientrato in Italia ed e' monitorato costantemente dalle autorita' sanitarie locali. Non presenta alcuna sintomatologia e si e' sottoposto ad isolamento domiciliare volontario. Lo rende noto il ministero della Salute. Un altro e' rientrato direttamente in Germania, anch'egli senza alcuna sintomatologia. E' in isolamento volontario domiciliare, monitorato dal servizio sanitario tedesco. Nella stessa condizione e' il terzo italiano rientrato dalla Cambogia direttamente in Slovacchia. Gli ultimi due, italo-brasiliani, sono ancora a bordo, in attesa del risultato dei test e in contatto costante con la nostra ambasciata e in procinto di tornare direttamente in Brasile. (ITALPRESS). ads/com 18-Feb-20 12:43