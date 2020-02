Bettini "Non voglio cacciare Renzi, la maggioranza va allargata"

ROMA (ITALPRESS) - "Non voglio affatto cacciare Renzi, sarebbe un'affermazione sbagliata e presuntuosa. La mia predisposizione d'animo e' assolutamente serena. Ho fatto un ragionamento politico: non sono stato io a porre ultimatum su vari temi, fino a immaginare una sfiducia su un ministro del Governo. Ho detto che per rendere piu' sicura, larga e forte la maggioranza attuale non sarebbe sbagliato, anzi sarebbe opportuno, allargare il consenso parlamentare, questo darebbe piu' stabilita', nessuno sarebbe decisivo e non ci sarebbero gli ultimatum". Lo ha detto Goffredo Bettini del Pd ai microfoni di Radio 24, in merito alle fibrillazioni nella maggioranza di Governo. "Il mio invito e' smettere di fare una guerriglia continua e mettersi nell'ottica che questa e' una coalizione - ha proseguito -. Sulla prescrizione ho assoluta affinita' con la posizione di Renzi, ma siamo in una coalizione. Renzi sapeva perfettamente quali erano le posizioni del M5S sulla giustizia". (ITALPRESS). sat/red 17-Feb-20 09:09