Il Genoa espugna il Dall'Ara, 3-0 al Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Genoa conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza e risponde al Lecce che ha vinto nel pomeriggio. I ragazzi di Nicola espugnano il Dall'Ara di Bologna con un netto 0-3 firmato da Soumaoro, Sanabria e Criscito su rigore e trovano il quarto risultato positivo consecutivo: si ferma invece a tre vittorie di fila la striscia dei felsinei di Mihajlovic, apparsi oggi poco combattivi rispetto alle ultime uscite. Poco prima della mezzora di gioco Soumaoro trova il gol del vantaggio del Grifone nel match d'esordio con un tap-in su assist di un altro difensore come Masiello, passano cinque minuti e il Var e' protagonista: Schouten commette un fallo durissimo su Behrami, Massa inizialmente ammonisce l'olandese, ma dopo una on field review decide di trasformare in rosso diretto il provvedimento per il centrocampista. I padroni di casa non reagiscono e a un minuto dall'intervallo c'e' il raddoppio ligure con l'azione in coast to coast di Sanabria, che porta palla per settanta metri, dribbla gli avversari resistendo ai tentativi di fallo e buca Skorupski con un diagonale per la verita' non irresistibile. Nella ripresa assetto ultra offensivo degli emiliani che pero' non porta a risultati concreti: il Grifone difende bene e trova un rigore all'ultimo minuto (espulso Denswil nell'occasione e Bologna in 9) che viene trasformato da Criscito per il definitivo 0-3 con cui spaventa tante altre squadre, risucchiate ora nella lotta per non retrocedere. (ITALPRESS). ari/red 15-Feb-20 19:55