Salvini "No a un governo istituzionale, unica via le elezioni"

ROMA (ITALPRESS) - "Un Governo istituzionale? Con il Pd? Per fare cosa? Il Pd vuole cancellare i decreti sicurezza, quota 100, la flat tax per le partite Iva, la via sono le elezioni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio24. "Ad agosto abbiamo rinunciato al governo perche' con il M5S non si andava avanti a fare le cose", ha aggiunto Salvini. "Noi ci stiamo occupando di problemi reali, di cantieri, delle infrastrutture delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina - ha proseguito -. E' un mese che in maggioranza Partito Democratico, Italia Viva e MoVimento 5 Stelle si scannano sulla giustizia e sulla prescrizione. Non e' che ogni giorno possiamo inseguire Conte, Di Maio, Bonafede sui temi della giustizia". "E' tutto bloccato, autostrade, Ilva. L'unico momento in cui erano uniti e' stato mercoledi' per votare sul mio processo", ha concluso l'ex ministro dell'Interno. (ITALPRESS). ror/sat/red 14-Feb-20 09:02