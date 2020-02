Coronavirus, partito l'aereo per il rientro del 17enne da Wuhan

ROMA (ITALPRESS) - Si e' riunita questa mattina la task-force Covid-19 del dicastero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. "Sono state valutate le risultanze del vertice richiesto dall'Italia con i ministri della Salute UE e degli incontri bilaterali avuti ieri dal ministro Speranza - si legge in una nota -. I referenti scientifici presenti al vertice OMS hanno relazionato la task-force sull'incontro di Ginevra. Sono state valutate le procedure sanitarie e l'andamento della quarantena per gli italiani rimpatriati da Wuhan e posti in isolamento alla 'citta' militare' della Cecchignola e all'Ospedale militare del Celio e i dettagli sanitari e le procedure di isolamento e quarantena del 17enne italiano che rientrera' da Wuhan nelle prossime ore con l'aereo partito questa mattina". L'Istituto Superiore di Sanita' ha ultimato il primo dei tre moduli di cui sara' composto il corso di aggiornamento che sara' messo a disposizione nei prossimi giorni di tutti i medici, gli infermieri e di tutti gli altri operatori sanitari. (ITALPRESS). sat/com 14-Feb-20 10:45